Video Yaşam "Sen beni tanımadın mı" deyip oto tamircisi, kaportacı ve döşemeciyi 3 bin 500 TL zarara uğrattı | Video

"Sen beni tanımadın mı" deyip oto tamircisi, kaportacı ve döşemeciyi 3 bin 500 TL zarara uğrattı | Video

23.05.2024 | 13:38

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetinin vize işlemleri için sanayiye getiren araç sahibi, ididaya göre tamir ettirdiği aracın ücretini ödemeden kayıplara karıştı. Üç ayrı esnafa yaklaşık 3 bin 500 TL borcu olan kamyonet sahibinden 15 gündür haber alamayan esnaf 'Dolandırıldık' dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Serik Sanayi sitesinde 15 gün önce yaşandı. Kimliği belli olmayan iki kişi kamyonetiyle birlikte sanayiye geldi. Aracın muayeneden geçemediğini söyleyen şahıslar, kamyonette yapılması gereken işlemler için oto tamircisi, kaportacı ve döşemeciyle görüştüler. Sanayi esnafı aracı tamir ettikten sonra araç sahibine telefonla arayarak bilgi verdi. Aracın sahibi ise ücretini ödemek için geleceğini fakat aracı arkadaşının teslim alacağını söyledi. Araç sahibinin sözüne inanan sanayi esnafı aracı gelen kişiye teslim etti. Araç sahibi ile arkadaşının sanayiye gelme anları ve aracın arkadaşı tarafından teslim alınması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Daha önce de aracını tamir ettirdikten sonra ücretini ödemeyenler olduğunu belirten Oto tamircisi Kerim Taş, "Araç sahibi, aracı tamir ettirdikten sonra almaya başkasını gönderdi. Bana, döşemeciye ve kaportacıya para ödemeden gitti. Hatta bana telefon etti, "Çarşıdayım, gelip para ödeyeceğim" diye. Kamyonetin frenleri, döşemesi ve arka tamponu yapılmış. Benim zararım bin 200 lira. Daha önce benim başıma yine bu tür olaylar çok geldi. İnsanlara güvendiğim için başıma bunlar geliyor. Araç sabah geldi, "kamyonetin frenleri yapılacak. Sen beni tanıdın mı?" dedi. Ben de tanıyamadığımı söyledim. Aracın işi bittikten sonra başkasını gönderdi. Telefonla konuştuğumuz vakit, " çarşıdayım, 1 saat sonra geleceğim, paranızı ödeyeceğim. Sen gelen kişiye arabayı ver" dedi. Fakat gelmedi üçümüzde dolandırıldık" dedi.

Yaşadığı olay sonrası pardan çok emeklerinin boşa gittiğini belirten döşeme ustası Durmuş Şahin, "Araç sahibi sabah geldi, bize iş verdi. İşlerini yaptık, tanımadığım kişilerdi. Herkese kimliğini soramıyoruz, paranız peşin mi? diyemiyoruz. Biz de işlerini yaptık. Daha sonra araç sahibini aradığımızda, "Yolda gelmek üzere olduğunu, sanayi kavşağında ışıklarda olduğunu" söyledi. Aradan 15 gün geçti daha hala gelecek. Şu anda telefonları kapalı. Biz parasında değiliz. Neden böyle bir işe kalkıştığını anlayamıyoruz. Bize dese ki, "şu an paramız yok" belki biz parada almayacağız. Zaten biz bütün müşterilerimize fedakârlığımızı yapıyoruz. Sadece emek gidiyor başka bir şey değil, yazıklar olsun" diye konuştu.

Yapılan hareketin çok zorlarına gittiğini anlatan Kaporta ustası Ali Gündoğdu ise " Döşemeci Durmuş ustam aracı bana getirdi. "Aracın vizeden kaldığını, yapılması için birkaç işlem olduğunu" söyledi. Ben de tamam yapalım dedim. Araç sahipleri fiyatını sorduklarında şu anda belli olmaz dedim ve gittiler. Ben gereken işlerini yaptım ve Durmuş ustama teslim ettim ve bir daha araç sahiplerini görmedim. Aracı yaptırıp kaçtılar. Biz bunun para kısmında değiliz ama insanlık öldü mü?. Biz, birkaç gün sonra geleceğiz. Yanımızda para yok deseler, anlayış gösteririz. Sonuçta biz de insanız ama bunu dememeleri zorumuza gitti" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendilerini yargı ve emniyet mensubu olarak tanıtıp 19 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 01:39
Kendilerini yargı ve emniyet mensubu olarak tanıtıp 19 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi | Video 23.05.2024 | 15:05
Alanya’da motokuryeler öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman için toplandı | Video 01:44
Alanya’da motokuryeler öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman için toplandı | Video 23.05.2024 | 15:05
Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video 01:43
Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video 23.05.2024 | 13:48
Kargo çalışanlarının pes dedirten çalışma yöntemi! Paketleri böyle fırlattılar | Video 00:46
Kargo çalışanlarının pes dedirten çalışma yöntemi! Paketleri böyle fırlattılar | Video 23.05.2024 | 12:30
Sen beni tanımadın mı deyip oto tamircisi, kaportacı ve döşemeciyi 3 bin 500 TL zarara uğrattı | Video 05:14
"Sen beni tanımadın mı" deyip oto tamircisi, kaportacı ve döşemeciyi 3 bin 500 TL zarara uğrattı | Video 23.05.2024 | 13:38
Bursa’da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada | Video 00:50
Bursa'da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada | Video 23.05.2024 | 13:38
Sultangazi’de tekstil atölyesine el bombası atan şahıslar kamerada | Video 04:00
Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası atan şahıslar kamerada | Video 23.05.2024 | 13:39
TEM Otoyolu’nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi | Video 00:48
TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi | Video 23.05.2024 | 12:21
Sadece birkaç dakikanızı ayırın! Kol sarkmasının nasıl yok olduğuna inanamayacaksınız... | Video 00:21
Sadece birkaç dakikanızı ayırın! Kol sarkmasının nasıl yok olduğuna inanamayacaksınız... | Video 23.05.2024 | 13:41
Beylikdüzü’nde baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada | Video 03:03
Beylikdüzü’nde baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada | Video 23.05.2024 | 12:01
Yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 00:31
Yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 23.05.2024 | 11:44
İzmir’de ’Kertenkeleler Operasyonu’nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı | Video 01:39
İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı | Video 23.05.2024 | 11:24
Yurt dışına kaçan Eylem Tok ile oğluna kırmızı bülten kararı | Video 04:40
Yurt dışına kaçan Eylem Tok ile oğluna kırmızı bülten kararı | Video 23.05.2024 | 11:07
Zeynep’in doğduğundan beri kesilmeyen saçları 160 santim oldu | Video 03:13
Zeynep’in doğduğundan beri kesilmeyen saçları 160 santim oldu | Video 23.05.2024 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 06:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 23.05.2024 | 10:42
Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında! | Video 01:03
Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında! | Video 23.05.2024 | 10:50
Hızla kilo alan bebeği görenler gözlerine inanamıyor! 11 ayda 20 kiloyu aştı... | Video 02:29
Hızla kilo alan bebeği görenler gözlerine inanamıyor! 11 ayda 20 kiloyu aştı... | Video 23.05.2024 | 10:22
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ’yol verme’ kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı 'yol verme' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2024 | 10:21
Başakşehir’de yol verme kavgalarında sopa ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:53
Başakşehir’de yol verme kavgalarında sopa ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 23.05.2024 | 10:22
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ’yol verme’ kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı 'yol verme' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.05.2024 | 10:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA