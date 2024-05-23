Bursa'da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada | Video
Bursa'da ticari taksi ile belediye otobüsü şoförünün yol vermek kavgasında yumruklar konuştu. Birbirlerine acımasızca vuran şoförleri vatandaşlar ayırdı.
Öte yandan, kavgada şoförlerin bıçak gösterdiği de öne sürüldü.
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