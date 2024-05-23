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Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video

Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video

23.05.2024 | 13:48

Ümraniye’de bir şahıs, miras meselesinden dolayı tartıştığı annesini ve kardeşini öldürdü. Polisin cinayeti işleyen şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

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Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Ümraniye'de Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden yanıt alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, evde Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan'ı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETTE MİRAS İDDİASI
İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen diğer kardeşin miras meselesi yüzünden kavga ettiği annesi ve kardeşini öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Alaattin Çam, "Olay günler öncesinden yaşanmış, biz daha yeni duyuyoruz. Haberimiz olmamıştı. Postacı adrese geliyor, evde kapıyı kimse açmayınca koku üzerine muhtara haber veriyor, durum öyle ortaya çıkıyor. Polis ekipleri geldi inceleme yaptı. Koku zaten hala devam ediyor. Biz vurulduğu yönünde duyum aldık. Oğlu ve annesi maalesef hayatını kaybetti. Komşularımız da iyi insanlardı. Bir zararını görmedik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
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