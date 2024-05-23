Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video
Ümraniye’de bir şahıs, miras meselesinden dolayı tartıştığı annesini ve kardeşini öldürdü. Polisin cinayeti işleyen şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
CİNAYETTE MİRAS İDDİASI
İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen diğer kardeşin miras meselesi yüzünden kavga ettiği annesi ve kardeşini öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Alaattin Çam, "Olay günler öncesinden yaşanmış, biz daha yeni duyuyoruz. Haberimiz olmamıştı. Postacı adrese geliyor, evde kapıyı kimse açmayınca koku üzerine muhtara haber veriyor, durum öyle ortaya çıkıyor. Polis ekipleri geldi inceleme yaptı. Koku zaten hala devam ediyor. Biz vurulduğu yönünde duyum aldık. Oğlu ve annesi maalesef hayatını kaybetti. Komşularımız da iyi insanlardı. Bir zararını görmedik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
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