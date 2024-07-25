Arnavutköy’de oto tamirhanede çatışma: 2 yaralı | Video
İstanbul'un Arnavutköy'de tamir edilen araç tekrar bozulunca duruma sinirlenen 3 kişi tamirhaneye silahlı saldırı düzenledi. İşyeri sahibinin karşılık vermesiyle 2 kişi vuruldu.
TAMİR EDİLEN ARAÇ TEKRAR BOZULUNCA PARA VERMEDEN YAPACAKSINIZ DEMİŞLER
Yaşanan çatışmayla alakalı çalışmalarını kapsamlı şekilde yürüten polis ekipleri iddiaya göre şahısların daha önceden yaşanan bir araç tamiri sonrasında husumet olduğu ve saldırının bu nedenle olduğu değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde oto tamirhanesine gelerek araç bırakan F.K. isimli şahsın aracı tamirden bir gün sonra tekrar bozulunca işyerine giden F.K.'nın ağabeyi E.K. iddiaya göre tamircileri "ya bu aracı yapacaksınız yada yenisini alacaksınız" diyerek tehdit etti. Yaşanılan olayın asıl sebebi polisin çalışmasını tamamlamasının ardından ortaya çıkacak.
YARALI VE OLAYDAN HEMEN SONRA YAŞANILANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay sonrasında yere yığılan yaralıya vatandaşların müdahale anları ve yaşanan olay sonrasındaki panik anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yere yığılan şahsa vatandaşların müdahale ettiği ve çevrede panik havası olduğu görüldü.
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