Video Yaşam Gaemi Tayfunu Çin'e ulaştı | Video
Gaemi Tayfunu Çin'e ulaştı | Video

Gaemi Tayfunu Çin'e ulaştı | Video

26.07.2024 | 12:30

Gaemi Tayfunu, Filipinler ve Tayvan'ın ardından Çin'e ulaştı.

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Filipinler'in ardından Tayvan'da şiddetli yağış, sel, toprak kayması ve can kayıplarına neden olan Gaemi Tayfunu bu kez Çin ana karasına indi. Tayfunun akşam saatlerinde ulaştığı Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletinde en az 150 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Tayfunun Tayvan'ın ardından Çin ana karasına hareket etmesiyle Çinli yetkililer, akşam saatlerinde ülkenin en üst düzey afet uyarısını devreye soktu. Fujian'da tren seferleri durdurulurken ülkenin kuzeyinde de şiddetli yağışların toprak kayması ve sel baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Eyalet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi tarafından yapılan açıklamada doğal afet riskinin "yüksek" olduğu kaydedildi. Yetkililer, Yangtze Nehri'nin alt kısımlarında ve Çin'in orta kesimlerinde bulunan Poyang ve Dongting göllerindeki su seviyelerinin artmasından endişe ediyor.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Komünist Parti'nin liderleri ile bir araya gelerek yaşanabilecek afet durumunu görüştü.

Gaemi Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 380 kişi de yaralanmıştı.

FİLİPİNLER'DE CAN KAYBI 33'E YÜKSELDİ
Filipinler'i bu yıl içinde vuran üçüncü tayfun olan Gaemi, ülkedeki etkisini kaybederken hayatını kaybedenlerin sayısı ise arttı. Filipinler polisi, tayfun nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Polis açıklamasında 11 kişinin başkent Manila'da, 12 kişinin Calabarzon bölgesinde ve 10 kişinin de Merkez Luzon bölgesinde hayatını kaybettiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında Bataan eyaleti açıklarında alabora olan yakıt tankerinin mürettebatının da bulunduğu bildirilirken can kayıplarının boğulma, toprak kayması, ağaç düşmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.

Filipinler'in yanı sıra Güneydoğu Asya'da 2013 yılında etkili olan Haiyan Tayfunu'nda 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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