İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video
İzmir’in Konak ilçesinde, iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 önemli isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, iki kurumdan da daha önce 14 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
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