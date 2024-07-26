Video Yaşam İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video
İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video

İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video

26.07.2024 | 12:22

İzmir’in Konak ilçesinde, iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 önemli isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihindeki sağanak yağış sırasında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dün yeni bir gelişme daha yaşanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, son bilirkişi raporuna istinaden su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmada çalışan 11 önemli isme yeni gözaltı kararları vermişti.

11 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, iki kurumdan da daha önce 14 kişi tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

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