Video Yaşam Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! İşte dehşete düşüren o görüntü... | Video
Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! İşte dehşete düşüren o görüntü... | Video

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! İşte dehşete düşüren o görüntü... | Video

18.05.2024 | 11:51

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde balta ile hayvana defalarca darbe vurulduğu görüldü. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, ahaber.com.tr'ye konuşurken olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ve ekiplerin kesim tesisinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

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