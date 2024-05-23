Sadece birkaç dakikanızı ayırın! Kol sarkmasının nasıl yok olduğuna inanamayacaksınız... | Video

Sağlığımız ve refahımız için egzersizin öneminin hepimiz farkındayız. Sadece sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi tehlikeli durumlara yakalanma riskinizi de azalttığı bilinmektedir. Peki ileri yaşlarda egzersiz nasıl yapılmalı? İşte cevabı...