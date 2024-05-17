Tokat'ta dehşete düşüren görüntüler: Keserle defalarca böyle vurdu | Video 17.05.2024 | 14:22 Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirilen keserli saldırı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.