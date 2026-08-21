Ankara'da korkunç olay: Tasmasız köpekten kaçarken düşüp hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

21 Ağustos 2026 15:01

Ankara'da tasmasız köpeğin havlaması sonucu panikleyerek sırt üstü yere düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berat Yücel'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Ü.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Korkunç olay kameraya böyle yansıdı.