Edirne'de kaza! TIR’la çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı: Kaza kamerada 20 Ağustos 2026 13:53 Edirne’de TIR’la çarpışan motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah saatlerinde Kıyık Caddesi'nde otel kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı TIR, yanından gelerek aynı yöne dönmek isteyen A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.