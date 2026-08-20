SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video
20 Ağustos 2026 11:52
Son dakika haberi: İstanbul'da Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video 20.08.2026 | 11:45
03:26
01:56
01:20
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu...O anlar kamerada 20.08.2026 | 10:46
01:03
00:50
05:26
02:00
00:29
Hatay’da motosiklet, yaşlı adama çarptı! Kaza anı kamerada 20.08.2026 | 10:06
00:29
Sokağa drift atarak giren otomobil çocukları korkuttu! O anlar kamerada 20.08.2026 | 09:59
02:52
03:06
Göksu Çayı'nda mahsur kalan 2 vatandaş böyle kurtarıldı | Video 20.08.2026 | 09:32
02:58
01:43
Gebze'de marketin manav reyonunda yangın çıktı | Video 20.08.2026 | 08:53
06:21
03:39
Ev alev aldı, anne ve oğul yanarak yaralandı: Patlama anı kamerada | Video 20.08.2026 | 08:51
01:03
Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video 20.08.2026 | 08:39
01:28
05:36
Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü 19.08.2026 | 21:53
01:56
Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 19.08.2026 | 17:54