SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video

20 Ağustos 2026 11:52

Son dakika haberi: İstanbul'da Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor