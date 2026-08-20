Video Yaşam SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video
SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video

SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video

20 Ağustos 2026 11:52

Son dakika haberi: İstanbul'da Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor

VİDEO DEVAM EDİYOR
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