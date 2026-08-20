Adana’da tartıştığı kadına kabusu yaşattı: Apartman bahçesinde öldüresiye darp etti! | Video 20 Ağustos 2026 11:13 Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bir kişi tartıştığı kadını apartman bahçesinde tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Şüphelinin elinden kurtulmaya çalışan kadının çırpınışları kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar… VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, apartman bahçesinde tartıştığı kadını darbetti.

TALİHSİZ KADINI ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ

Şüpheli, elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını sokakta yakalayıp, tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Yere düşen kadını döven şüpheliye çevredekiler müdahale etti.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer yandan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.