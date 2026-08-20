Video Yaşam Müşteri gibi geldiler, kasadan para çaldılar! İş yeri sahibi anlattı: 'Madem alıyorsun hepsini alsaydın' | Video
Müşteri gibi geldiler, kasadan para çaldılar! İş yeri sahibi anlattı: 'Madem alıyorsun hepsini alsaydın' | Video

Müşteri gibi geldiler, kasadan para çaldılar! İş yeri sahibi anlattı: 'Madem alıyorsun hepsini alsaydın' | Video

20 Ağustos 2026 09:55

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 2 kadın, çalışanı oyalayarak kasadan bin TL para çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, zanlının tüm parayı değil de bin TL’yi çalması dikkat çekti.

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Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle 114. Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza sahibi Mahmut Cemiloğlu, kasadan para eksildiğini fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde mağazaya giren 2 kadından birinin mağaza çalışanını oyaladığı, diğer kadının ise kasanın bulunduğu bölgeye yönelerek, kasadan bin TL çaldığı görüldü. Kasada daha fazla para olmasına rağmen hırsızın bin TL'yi çalması dikkat çekti.

"SÖYLESELERDİ ZATEN FAZLASINI VERİRDİM"

İş yeri sahibi Mahmut Cemiloğlu, "Bugün akşam saat 8 civarında müşteri kılığında iki kişi geldi. İlk önce mağazayı gezdiler, ardından pantolonlara bakmaya başladılar. O esnada elemanımız pantolon bakan kişiye yardımcı oluyordu, diğeri ise kasaya yaklaştı. İlk başta yüzüklere bakıyormuş gibi yaptı, sonrasında elini kasaya uzatıp parayı aldı. Müşteri söyleseydi zaten ben fazlasını da verirdim kesinlikle. Kasada daha fazla miktar vardı ama bin lira almalarına şaşırdım. Madem alıyorsun hepsini alsaydın" dedi.

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