Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video
20 Ağustos 2026 08:43
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme tartışmasının ardından bir araca av tüfeğiyle ateş açılması olayında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi devam eden bir şüphelinin ise gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.
Tartışmanın ardından 63 AGS 295 plakalı araç içerisinden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı.
Olayın ardından jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden K.C.'nin ise gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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