Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video

20 Ağustos 2026 08:43

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme tartışmasının ardından bir araca av tüfeğiyle ateş açılması olayında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi devam eden bir şüphelinin ise gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.