Video Yaşam Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video
Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video

Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video

20 Ağustos 2026 08:43

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol verme tartışmasının ardından bir araca av tüfeğiyle ateş açılması olayında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi devam eden bir şüphelinin ise gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Olay, 16 Ağustos günü saat 23.45 sıralarında Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (40) idaresindeki 63 ADP 423 plakalı araçla, Siverek istikametine seyir halindeyken başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından 63 AGS 295 plakalı araç içerisinden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu M.A.S. ile kızı İ.S.S. (11) hafif şekilde yaralandı.
Olayın ardından jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden K.C.'nin ise gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video 01:03
Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video 20.08.2026 | 08:39
Adres İstanbul Fatih! Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada 01:28
Adres İstanbul Fatih! Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada 20.08.2026 | 08:38
Çankırı’da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü 05:36
Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü 19.08.2026 | 21:53
Serik’te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 01:56
Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 19.08.2026 | 17:54
Şanlıurfa’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kuzen yan yana defnedildi | Video 03:06
Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kuzen yan yana defnedildi | Video 19.08.2026 | 16:40
100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 03:58
100 bin liralık takım çantasını çaldı, 1 gün sonra eksiksiz bir şekilde tekrar yerine bıraktı | Video 19.08.2026 | 16:12
Ekipler, otomobilin altında kalan genç kadını kurtarmak için yoğun mücadele verdi: O anlar kamerada 01:49
Ekipler, otomobilin altında kalan genç kadını kurtarmak için yoğun mücadele verdi: O anlar kamerada 19.08.2026 | 15:28
Sındırgı’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 01:21
Sındırgı'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 19.08.2026 | 15:20
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 2 kardeşin yaralandığı kaza kamerada 01:16
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 2 kardeşin yaralandığı kaza kamerada 19.08.2026 | 15:15
Devrilen tırda yanarak can veren sürücü kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yapmış! | Video 01:15
Devrilen tırda yanarak can veren sürücü kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yapmış! | Video 19.08.2026 | 14:14
Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:41
Alkollü kadın sürücü aniden gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü | Video 19.08.2026 | 14:04
Van’da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:23
Van'da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video 19.08.2026 | 13:14
Bandırma’da yayaya yol veren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı | Video 00:14
Bandırma'da yayaya yol veren otomobile, arkadan gelen minibüs çarptı | Video 19.08.2026 | 13:01
Niğde’de otomobiller çarpıştı! 8 yaralı... | Video 00:43
Niğde'de otomobiller çarpıştı! 8 yaralı... | Video 19.08.2026 | 12:53
Otoyolda makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada 00:11
Otoyolda makas atarak ilerleyen iki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada 19.08.2026 | 12:48
Bursa’da yangın paniği! Yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı | Video 00:26
Bursa’da yangın paniği! Yükselen dumanlar, gökyüzünü siyaha boyadı | Video 19.08.2026 | 12:38
Kağıthane’de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 04:30
Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 19.08.2026 | 12:22
Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 01:15
Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 19.08.2026 | 12:00
Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu! AVM’deki silahlı saldırı kamerada | Video 01:32
Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu! AVM'deki silahlı saldırı kamerada | Video 19.08.2026 | 11:50
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video 00:44
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video 19.08.2026 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA