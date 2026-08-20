Video Yaşam Adres İstanbul Fatih! Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada
Adres İstanbul Fatih! Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada

Adres İstanbul Fatih! Kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada

20 Ağustos 2026 08:42

İstanbul Fatih’te, bir kişi ile midyeci arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan satıcının kız kardeşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Fatih Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki midye satıcısı ile bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken şüpheli elindeki bıçakla midye satıcısına saldırdı. O sırada kavgayı ayırmak için araya giren satıcının kız kardeşi bıçakla yaralandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarak yakındaki bir markete gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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