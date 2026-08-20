Video Yaşam Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

20 Ağustos 2026 10:20

Adana'da dönüş yapan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ara sokağa döndüğü sırada caddede ilerleyen motosikletle çarpıştı. Motosikletteki Suriye uyruklu 2 kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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