Sokağa drift atarak giren otomobil çocukları korkuttu! O anlar kamerada
20 Ağustos 2026 10:05
Bursa'da iki çocuk sokakta oyun oynadığı sırada bir otomobilin drift yaparak sokağa girmesi yürekleri ağza getirdi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki çocuk oyun oynadığı sırada bir otomobil sürücüsü drift atarak sokağa girdi. Çocukların hemen yakınından geçen otomobil, bir süre sonra yeniden hızlanarak sokaktan uzaklaştı. Tehlikeli anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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