Video Yaşam Rojin Kabaiş soruşturmasında JASAT talebi: 600 kişiden DNA alındı! Gözler Rojin'in cep telefonunda... | Video
Rojin Kabaiş soruşturmasında JASAT talebi: 600 kişiden DNA alındı! Gözler Rojin'in cep telefonunda... | Video

Rojin Kabaiş soruşturmasında JASAT talebi: 600 kişiden DNA alındı! Gözler Rojin'in cep telefonunda... | Video

20 Ağustos 2026 09:23

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor... Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in 27 Eylül 2024'te kaybolmasının ardından 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Genç kızın ölümüne yönelik soruşturma sürerken, Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber'e konuştu. Avukat Karabulut Rojin'in ölümünde 600 kişiden DNA alındığını ve dosyanın emniyetten JASAT'a verilmesi yönünde talepte bulunduklarını belirtti.

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