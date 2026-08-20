Video Yaşam Ayakkabısının tabanına gizlemiş! Uyuşturucu ticareti yapan kurye yakalandı | Video
Ayakkabısının tabanına gizlemiş! Uyuşturucu ticareti yapan kurye yakalandı | Video

Ayakkabısının tabanına gizlemiş! Uyuşturucu ticareti yapan kurye yakalandı | Video

20 Ağustos 2026 10:31

Kars'ta ayakkabılarının tabanlarına gizlediği 20 parça halinde 123,61 gram metamfetaminle yakalanan İran uyruklu Mehdi Maleki (42) tutuklandı.

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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde yürütülen çalışmalarda, bir yolcu otobüsündeki İran uyruklu Mehdi Maleki'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada, şüphelinin ayakkabılarının tabanlarında 20 parça halinde toplam 123,61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Mehdi Maleki, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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