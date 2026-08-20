Köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video
20 Ağustos 2026 11:14
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde köpeğini gezdirmek isteyen genç, sokakta bulunan başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Köpeğini sokakta bulunan köpekten kurtarmaya çalışan gençte olayda yaralandı.
Sokak köpeğine müdahale etmesi için durumu ekiplere bildiren gencin ailesi, ekiplerin olay yerine bir gün sonra gelmesi nedeniyle müdahale edilemediğini ifade etti. Olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
01:56
01:20
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu...O anlar kamerada 20.08.2026 | 10:46
01:03
00:50
05:26
02:00
00:29
Hatay’da motosiklet, yaşlı adama çarptı! Kaza anı kamerada 20.08.2026 | 10:06
00:29
Sokağa drift atarak giren otomobil çocukları korkuttu! O anlar kamerada 20.08.2026 | 09:59
02:52
03:06
Göksu Çayı'nda mahsur kalan 2 vatandaş böyle kurtarıldı | Video 20.08.2026 | 09:32
02:58
01:43
Gebze'de marketin manav reyonunda yangın çıktı | Video 20.08.2026 | 08:53
06:21
03:39
Ev alev aldı, anne ve oğul yanarak yaralandı: Patlama anı kamerada | Video 20.08.2026 | 08:51
01:03
Seyir halindeki araca silahlı saldırı: 4 zanlı tutuklandı! | Video 20.08.2026 | 08:39
01:28
05:36
Çankırı'da alevlere teslim olan 3 ev küle döndü 19.08.2026 | 21:53
01:56
Serik'te VİP minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı 19.08.2026 | 17:54