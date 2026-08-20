Esenyurt'ta sürücüyle tartıştı, lastikleri bıçakla kesti: O anlar kamerada | Video
20 Ağustos 2026 12:08
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye saldırarak aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli, kameraya yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliye 180 bin TL para cezası kesildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, araç sürücüsü O.Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlıya "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin TL ceza kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu.
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