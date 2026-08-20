Video Yaşam Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye dudak uçuklatıcı ceza... | Video
Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye dudak uçuklatıcı ceza... | Video

Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye dudak uçuklatıcı ceza... | Video

20 Ağustos 2026 13:14

Esenyurt'ta drift atarak araç kullandığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü yakalandı. Araç sahibi ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen kişiye toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

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İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan drift görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, görüntülerde yer alan araç ve sürücüsü C.U. tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardında araç sahibi ve sürücü gözaltına alındı. Ehliyetsiz araç kullanan C.U. ve araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddelerinden toplam 220 bin lira ceza yazıldı.

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