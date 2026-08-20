Video Yaşam Metrelerce savrulan otomobil imamın odasına daldı! | Video
Metrelerce savrulan otomobil imamın odasına daldı! | Video

Metrelerce savrulan otomobil imamın odasına daldı! | Video

20 Ağustos 2026 13:38

Bolu'da park halindeki bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 84 metre savrularak caminin imam odasına çarptı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Dağıstanlı Sokak'ta seyir halindeyken park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden otomobil, yaklaşık 84 metre ilerleyerek Yelki Sokak'taki dönel kavşağın üzerinden geçti. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde bulunan caminin imam odasına çarparak durabildi. Kazada sürücü E.İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.F., araçta sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metrelerce savrulan otomobil imamın odasına daldı! | Video 01:32
Metrelerce savrulan otomobil imamın odasına daldı! | Video 20.08.2026 | 13:29
Esenyurt’ta drift atan ehliyetsiz sürücüye dudak uçuklatıcı ceza... | Video 00:30
Esenyurt'ta drift atan ehliyetsiz sürücüye dudak uçuklatıcı ceza... | Video 20.08.2026 | 13:02
Tramvayda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:52
Tramvayda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2026 | 12:19
Esenyurt’ta sürücüyle tartıştı, lastikleri bıçakla kesti: O anlar kamerada | Video 01:11
Esenyurt'ta sürücüyle tartıştı, lastikleri bıçakla kesti: O anlar kamerada | Video 20.08.2026 | 12:01
SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı’da itfaiye raydan çıktı! | Video 01:43
SON DAKİKA: Beyoğlu Fındıklı'da itfaiye raydan çıktı! | Video 20.08.2026 | 11:45
Adana’da tartıştığı kadına kabusu yaşattı: Apartman bahçesinde öldüresiye darp etti! | Video 03:26
Adana’da tartıştığı kadına kabusu yaşattı: Apartman bahçesinde öldüresiye darp etti! | Video 20.08.2026 | 11:08
Köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:56
Köpeğini gezdirirken başka bir köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 20.08.2026 | 10:51
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu...O anlar kamerada 01:20
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu...O anlar kamerada 20.08.2026 | 10:46
’Sevgili olma’ vaadiyle gasp yapan çeteye operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01:03
'Sevgili olma' vaadiyle gasp yapan çeteye operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 20.08.2026 | 10:31
Ayakkabısının tabanına gizlemiş! Uyuşturucu ticareti yapan kurye yakalandı | Video 00:50
Ayakkabısının tabanına gizlemiş! Uyuşturucu ticareti yapan kurye yakalandı | Video 20.08.2026 | 10:28
Beyoğlu’nda taraftarların şovu faciayla bitmişti! Havai fişeğin daireyi yaktığı anlar kamerada: 4 gözaltı | Video 05:26
Beyoğlu'nda taraftarların şovu faciayla bitmişti! Havai fişeğin daireyi yaktığı anlar kamerada: 4 gözaltı | Video 20.08.2026 | 10:16
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 02:00
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 20.08.2026 | 10:13
Hatay’da motosiklet, yaşlı adama çarptı! Kaza anı kamerada 00:29
Hatay’da motosiklet, yaşlı adama çarptı! Kaza anı kamerada 20.08.2026 | 10:06
Sokağa drift atarak giren otomobil çocukları korkuttu! O anlar kamerada 00:29
Sokağa drift atarak giren otomobil çocukları korkuttu! O anlar kamerada 20.08.2026 | 09:59
Müşteri gibi geldiler, kasadan para çaldılar! İş yeri sahibi anlattı: ’Madem alıyorsun hepsini alsaydın’ | Video 02:52
Müşteri gibi geldiler, kasadan para çaldılar! İş yeri sahibi anlattı: 'Madem alıyorsun hepsini alsaydın' | Video 20.08.2026 | 09:49
Göksu Çayı’nda mahsur kalan 2 vatandaş böyle kurtarıldı | Video 03:06
Göksu Çayı'nda mahsur kalan 2 vatandaş böyle kurtarıldı | Video 20.08.2026 | 09:32
Rojin Kabaiş soruşturmasında JASAT talebi: 600 kişiden DNA alındı! Gözler Rojin’in cep telefonunda... | Video 02:58
Rojin Kabaiş soruşturmasında JASAT talebi: 600 kişiden DNA alındı! Gözler Rojin'in cep telefonunda... | Video 20.08.2026 | 09:10
Gebze’de marketin manav reyonunda yangın çıktı | Video 01:43
Gebze'de marketin manav reyonunda yangın çıktı | Video 20.08.2026 | 08:53
Marmara’da dikkat çeken hareketlilik! Mikro depremler neyin habercisi? | Video 06:21
Marmara'da dikkat çeken hareketlilik! Mikro depremler neyin habercisi? | Video 20.08.2026 | 08:53
Ev alev aldı, anne ve oğul yanarak yaralandı: Patlama anı kamerada | Video 03:39
Ev alev aldı, anne ve oğul yanarak yaralandı: Patlama anı kamerada | Video 20.08.2026 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA