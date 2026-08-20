Tramvayda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video
20 Ağustos 2026 12:24
Antalya’da tramvayda bir kişinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde, Muratpaşa-İsmetpaşa-Doğugarajı durakları arasında seyir halinde bulunan tramvayda bir kişinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu olayın şüphelileri olduğu belirlenen yabancı uyruklu G.S. ve K.I. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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