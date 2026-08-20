Video Yaşam Gaziantep'te korkutan anlar: İki tribün arasındaki ahşap dekorasyon düştü! 7 yaralı | Video
Gaziantep'te korkutan anlar: İki tribün arasındaki ahşap dekorasyon düştü! 7 yaralı | Video

Gaziantep'te korkutan anlar: İki tribün arasındaki ahşap dekorasyon düştü! 7 yaralı | Video

20 Ağustos 2026 16:35

Gaziantep'te kapalı spor salonunda yapılan yaz okulları kapanış töreni sırasında iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon alt tribündekilerin üzerine düştü, 7 kişi hafif yaralandı.

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Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları kapanış töreni sırasında iki tribün arasında bulunan ahşap dekorasyon alt tribünde oturanların üzerine düştü. Olay sonrası salonda panik yaşanırken 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine spor salonuna çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, üzerlerine ahşap dekorasyon düşmesi sonucu yaralanan 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Spor salonunda paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatılırken program ise kaldığı yerden devam etti.
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