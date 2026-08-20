Gaziantep'te korkutan anlar: İki tribün arasındaki ahşap dekorasyon düştü! 7 yaralı | Video
20 Ağustos 2026 16:35
Gaziantep'te kapalı spor salonunda yapılan yaz okulları kapanış töreni sırasında iki tribün arasındaki ahşap dekorasyon alt tribündekilerin üzerine düştü, 7 kişi hafif yaralandı.
Spor salonunda paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatılırken program ise kaldığı yerden devam etti.
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