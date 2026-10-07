94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu

07 Ekim 2026 22:43

Almanya’dan tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçtu. Babadağ’ın 1900 metre rakımlı pistinden tecrübeli pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, uçuş sırasında yaşadığı mutluluğu, "Paraşütü ben idare ediyorum" sözleriyle dile getirdi.