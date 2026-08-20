Video Yaşam Kartal D-100 Karayolu’nda kamyonet alevlere teslim oldu | Video
Kartal D-100 Karayolu’nda kamyonet alevlere teslim oldu | Video

Kartal D-100 Karayolu’nda kamyonet alevlere teslim oldu | Video

20 Ağustos 2026 14:05

Kartal D-100 Karayolu’nda seyir halindeki fayans yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın itfiaye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan kamyonet demir yığınına döndü.

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Yangın, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu, Cevizli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 KAS 761 plakalı Efe A.'nın kullandığı fayans yüklü kamyonet, Kadıköy istikametine ilerlediği sırada bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü Efe A. aracı emniyet şeridine çekerek araçtaki alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye kamyonetteki yangını söndürmek için çalışma başlattı; yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında kamyonet demir yığınına döndü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonetin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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