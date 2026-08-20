Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırı!
20 Ağustos 2026 20:14
İzmir’de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan 21 yaşındaki şüpheli K.S., güvenlik görevlileri tarafından yaka paça yakalandı.
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