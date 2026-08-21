Zeytinburnu'nda araçtan 83 kilogram uyuşturucu çıktı | Video

21 Ağustos 2026 08:42

Zeytinburnu'nda Narkotik ekipleri tarafından bir araca operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir kişi yakalanırken yapılan aramada araçtan 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.