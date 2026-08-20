Işıkta aniden şerit değiştiren araca, otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video
20 Ağustos 2026 14:28
Düzce’de kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren araca arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Öte yandan kaza bölgede bulunan işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Aniden şerit değiştiren araca arkadan gelen aracın çarptığı kayda girdi.
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