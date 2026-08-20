Işıkta aniden şerit değiştiren araca, otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video 20 Ağustos 2026 14:28 Düzce’de kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren araca arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Aziz Yıldırım Bulvarı Zabıta Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çay Mahallesi istikametinden otogar istikametine giden S.E. idaresindeki 67 SK 310 plakalı araç, zabıta kavşağında ki ışıklarda aniden şerit değiştirince aynı istikamette giden E.Ü. idaresinde ki 41 EG 106 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sebebi ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde sürücü E.Ü. ve Zonguldak plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.Y.,'ye olay yerinde ilk müdahale yapılması sonrasında hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.Öte yandan kaza bölgede bulunan işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Aniden şerit değiştiren araca arkadan gelen aracın çarptığı kayda girdi.