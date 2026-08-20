18 yaşına girdi, sırra kadem bastı! Mehmet Yımaz'dan 3 gündür haber alınamıyor | Video

20 Ağustos 2026 14:39

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz ay 18 yaşına giren Mehmet Yılmaz; tatil için geldiği Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kayboldu. Evden ayrıldıktan sonraki son görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan gençten 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi ise evin çevresi ile metruk binalarda arama yaptı.