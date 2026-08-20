18 yaşına girdi, sırra kadem bastı! Mehmet Yımaz'dan 3 gündür haber alınamıyor | Video
20 Ağustos 2026 14:39
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz ay 18 yaşına giren Mehmet Yılmaz; tatil için geldiği Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kayboldu. Evden ayrıldıktan sonraki son görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan gençten 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi ise evin çevresi ile metruk binalarda arama yaptı.
"OĞLUMUN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM"
Mehmet Yılmaz'ın annesi Canan Yılmaz, oğlunun telefonunu elinden aldığı için evden çıkıp gittiğini düşündüklerini belirterek; "Normalde Kocaeli Gebze'de yaşıyoruz. Buraya anneannesinin yanına tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için evden çıkıp gitmiş. Emniyete ve jandarmaya haber verdik, hastaneleri aradık ama şu ana kadar henüz bir bilgi gelmedi. Şu ana kadar hiçbir yerden haber çıkmadı" dedi. Oğlunun Acıgöl'de herhangi bir tanıdığının bulunmadığını söyleyen Canan Yılmaz; "Babası Niğdeli. Niğde'deki akrabalarımıza da haber verdik. Şu ana kadar oraya da gitmemiş. Bilgisayar oyunları oynuyordu ama hangi oyunları oynadığını biliyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
SON GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA
Mehmet Yılmaz'ın kaldığı evden ayrıldıktan sonraki son görüntüsü ise Acıgöl ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görülen gençten daha sonra herhangi bir haber alınamadı. Aile; kendi imkanlarıyla evin çevresinde ve ilçedeki metruk binalarda da arama yaparak Mehmet Yılmaz'a ulaşmaya çalıştı. Mehmet Yılmaz'ın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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