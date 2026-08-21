İstanbul'da turistlere yankesicilik operasyonunda 20 şüpheli yakalandı | Video

21 Ağustos 2026 08:41

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında özellikle yabancı turistlere yönelik yankesicilik yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 25 ayrı olayda yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.