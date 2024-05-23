Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sabah saatlerinde havanın kararmasının ardından hafif şekilde başlayan sağanak belli aralıklarla etkisini arttırdı. Sabahın erken saatlerinde gökyüzü karardı ve yerini sağanağa bıraktı. Zaman zaman etkisini arttıran sağanak hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Edirne'de sağanak etkili oldu 23.05.2024 | 18:10
02:10
04:55
Edremit'te sağanak yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 23.05.2024 | 16:04
01:39
01:44
01:43
Ümraniye’de miras cinayeti! Annesi ve kardeşini öldürdü | Video 23.05.2024 | 13:48
00:46
05:14
00:50
Bursa'da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada | Video 23.05.2024 | 13:38
04:00
Sultangazi'de tekstil atölyesine el bombası atan şahıslar kamerada | Video 23.05.2024 | 13:39
00:48
TEM Otoyolu'nda 1 milyon 540 bin içi dolu makaron ele geçirildi | Video 23.05.2024 | 12:21
00:21
03:03
Beylikdüzü’nde baba ve minik oğlunu ayıran feci kaza kamerada | Video 23.05.2024 | 12:01
00:31
01:39
04:40
Yurt dışına kaçan Eylem Tok ile oğluna kırmızı bülten kararı | Video 23.05.2024 | 11:07
03:13
Zeynep’in doğduğundan beri kesilmeyen saçları 160 santim oldu | Video 23.05.2024 | 10:56
06:15
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 23.05.2024 | 10:42
01:03
Türkiye'nin saatçisi Saat&Saat 30 yaşında! | Video 23.05.2024 | 10:50