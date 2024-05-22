Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 22.05.2024 | 11:53 Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük (26) hayatını kaybetti. Çürük’e çarpan otomobilde yaralanan 8 aylık hamile sürücü L.K.’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 8 aylık hamile Latife Kürekçi yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Kürekçi ile Çürük hastaneye kaldırıldı. Kürekçi'nin bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Merve Çürük ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen Çürük'ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.