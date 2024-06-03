Video Yaşam Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video
Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video

Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video

03.06.2024 | 12:38

Başakşehir’de iki çocuk yumruklarla kavga ederken, arkadaşları ayırmak yerine o anları cep telefonuyla kaydederek eğlendi. Akran zorbalığı anbean kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde iki çocuk birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga eden çocukların arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kavgayı izleyen çocuklar, yumruklarla birbirlerine saldıran çocuklara daha fazla vurmalarını söyledi. Akran zorbalığının yaşandığı olayda, birbirlerine saldıran çocukları, arkadaşları ayırmak yerine eğlenerek izledi. Arkadaşların arasından kavgayı ayırmak isteyenlere de diğer çocuklar izin vermedi. İki çocuğun kavga ettiği anlar kameraya yansırken, görüntülerde arkadaşının bayılacağını söyleyerek müdahale etmek isteyen çocuğa, diğer arkadaşların müsaade etmediği görülüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de parkta ailesinin yanında önce darbedildi, sonra silahla vuruldu | Video 01:29
Sultangazi'de parkta ailesinin yanında önce darbedildi, sonra silahla vuruldu | Video 03.06.2024 | 12:48
Bayramda YHT’lere ek sefer | Video 04:54
Bayramda YHT’lere ek sefer | Video 03.06.2024 | 12:38
Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video 00:31
Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video 03.06.2024 | 12:38
İstanbul’da taksici dehşeti! Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 00:25
İstanbul’da taksici dehşeti! Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 03.06.2024 | 12:38
Tekirdağ’da geniş çaplı operasyonda 56 kişi tutuklandı | Video 00:46
Tekirdağ’da geniş çaplı operasyonda 56 kişi tutuklandı | Video 03.06.2024 | 10:56
İki kaza yan yana: 8 araç kazaya karıştı, 19 yaralı | Video 01:08
İki kaza yan yana: 8 araç kazaya karıştı, 19 yaralı | Video 03.06.2024 | 10:56
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada: Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 00:25
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada: Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 03.06.2024 | 11:58
Müge Anlı’daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video 12:01
Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video 03.06.2024 | 11:17
Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video 12:31
Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video 03.06.2024 | 11:06
Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 00:59
Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 03.06.2024 | 10:36
Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 12 gözaltı | Video 01:02
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video 03.06.2024 | 10:13
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 01:15
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 03.06.2024 | 09:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Haziran Pazartesi atv izle! | Video 05:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Haziran Pazartesi atv izle! | Video 03.06.2024 | 10:42
Maltepe’de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Video 02:27
Maltepe'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi | Video 03.06.2024 | 10:14
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 01:17
İstanbul’da ev sahibi-kiracı kavgası kamerada: “Burayı kan gölüne çeviririm” | Video 03.06.2024 | 10:14
Adana’da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 01:31
Adana'da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 TL için öldürüldü | Video 03.06.2024 | 10:14
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03:16
Kurbanlık koçu ön koltuğa oturtup emniyet kemeri taktı | Video 03.06.2024 | 09:56
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03:01
Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı | Video 03.06.2024 | 09:16
Tavşanlı’da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 02:25
Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:48
Konya’da silah kaçakçılığına karşı Mercek-20 operasyonu | Video 00:56
Konya'da silah kaçakçılığına karşı "Mercek-20" operasyonu | Video 03.06.2024 | 08:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA