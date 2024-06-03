Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı | Video 03.06.2024 | 11:59 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi (Ergene yolu) üzeri Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Mehmet Değirmenci idaresindeki 59 B 4450 idaresindeki panelvan araç ile Çorlu istikametine seyreden Mustafa Celil'in kullandığı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Panelvan sürücüsü Mehmet Değirmenci ve yolcu olarak bulunan Refik Erkan Yedek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan işçi servis şoförü Mustafa Celil ve minibüsteki 9 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle Ergene yönüne gidiş yaklaşık 3 saat kapatılırken, araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.