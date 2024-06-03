Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Panelvan sürücüsü Mehmet Değirmenci ve yolcu olarak bulunan Refik Erkan Yedek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan işçi servis şoförü Mustafa Celil ve minibüsteki 9 işçi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ergene yönüne gidiş yaklaşık 3 saat kapatılırken, araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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