Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Berfin Akbay isimli yarışmacı yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı henüz ilk sorularda karşısına çıkan Osmanlı sorusunda zorlandı. Yarışmacı, şıkkı seçtikten sonra ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya adeta tarih dersi verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!