Video Yaşam Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

03.06.2024 | 11:07

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan çöken 3 katlı binanın sahibi ile binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan gözaltına alınan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın Ö.A.D. ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltın alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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