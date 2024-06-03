Video Yaşam Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail'e tepki gösterdi | Video
Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail'e tepki gösterdi | Video

Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail'e tepki gösterdi | Video

03.06.2024 | 14:19

Türkiye genç Sümeyye’nin tek başına yaptığı İsrail eylemini konuştu. Genç kıza, Filistin’e verdiği destek için gösterilen tepkileri sabah.com.tr görüntülemişti. O görüntüler sonrası genç kıza sahip çıkan vatandaşlar Esenler’de büyük bir Filistin mitingi gerçekleştirdi. Genç Sümeyye sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bu kadar büyük bir etki yaratacağını hiç düşünmemiştim. Bugün bir sürü insan toplandı benim vesilemle olmuş, kendimi çok işe yaramış hissediyorum. Ben doğru tarafta olmanın rahatlığını yaşıyorum.”dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video 00:33
Sultangazi'de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video 03.06.2024 | 13:23
Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail’e tepki gösterdi | Video 00:51
Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail'e tepki gösterdi | Video 03.06.2024 | 14:19
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak yedek parça operasyonu: 60 kamyon ürün ele geçirildi | Video 02:59
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak yedek parça operasyonu: 60 kamyon ürün ele geçirildi | Video 03.06.2024 | 12:24
Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı | Video 01:35
Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı | Video 03.06.2024 | 11:59
Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video 02:02
Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video 03.06.2024 | 11:58
Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video 03:21
Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video 03.06.2024 | 12:38
Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:52
Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2024 | 11:07
Maltepe’de drift atan sürücüye para cezası yağdı | Video 00:32
Maltepe’de drift atan sürücüye para cezası yağdı | Video 03.06.2024 | 12:38
Sultangazi’de parkta ailesinin yanında önce darbedildi, sonra silahla vuruldu | Video 01:29
Sultangazi'de parkta ailesinin yanında önce darbedildi, sonra silahla vuruldu | Video 03.06.2024 | 12:48
Bayramda YHT’lere ek sefer | Video 04:54
Bayramda YHT’lere ek sefer | Video 03.06.2024 | 12:38
Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video 00:31
Başakşehir’de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi | Video 03.06.2024 | 12:38
İstanbul’da taksici dehşeti! Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 00:25
İstanbul’da taksici dehşeti! Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 03.06.2024 | 12:38
Tekirdağ’da geniş çaplı operasyonda 56 kişi tutuklandı | Video 00:46
Tekirdağ’da geniş çaplı operasyonda 56 kişi tutuklandı | Video 03.06.2024 | 10:56
İki kaza yan yana: 8 araç kazaya karıştı, 19 yaralı | Video 01:08
İki kaza yan yana: 8 araç kazaya karıştı, 19 yaralı | Video 03.06.2024 | 10:56
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada: Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 00:25
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada: Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti | Video 03.06.2024 | 11:58
Müge Anlı’daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video 12:01
Müge Anlı'daki sapık üvey baba hakkında mide bulandıran gerçekler... Öz çocuklarını da komşu kızını da istismar etmiş! | Video 03.06.2024 | 11:17
Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video 12:31
Müge Anlı’da gündeme gelen sapık üvey baba Selahattin Yalnız’ın 11 çocuğu olduğu ortaya çıktı! | Video 03.06.2024 | 11:06
Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 00:59
Motosikletle çarptığı bariyeri yerinden söktü! O anlar kamerada | Video 03.06.2024 | 10:36
Mersin’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 12 gözaltı | Video 01:02
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 12 gözaltı | Video 03.06.2024 | 10:13
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 01:15
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 822 şahıs yakalandı | Video 03.06.2024 | 09:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA