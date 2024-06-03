Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail'e tepki gösterdi | Video

Türkiye genç Sümeyye’nin tek başına yaptığı İsrail eylemini konuştu. Genç kıza, Filistin’e verdiği destek için gösterilen tepkileri sabah.com.tr görüntülemişti. O görüntüler sonrası genç kıza sahip çıkan vatandaşlar Esenler’de büyük bir Filistin mitingi gerçekleştirdi. Genç Sümeyye sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bu kadar büyük bir etki yaratacağını hiç düşünmemiştim. Bugün bir sürü insan toplandı benim vesilemle olmuş, kendimi çok işe yaramış hissediyorum. Ben doğru tarafta olmanın rahatlığını yaşıyorum.”dedi.