Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin saldırısına uğradığını açıkladı! "Önce saldırdı sonra balkona kilitledi..." | Video

Manken Deniz Akkaya'nın Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile arasında neler yaşandı? Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızı Ayşe hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Deniz Akkaya, telefonuna el koyduğu kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söyledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Deniz Akkaya'nın kızı ile yaşadıkları gündeme bomba gibi düştü. Kimileri Deniz Akkaya'yı kızını ifşaladığı için kızarken kimileri de bir anneye bu şekilde davranılmaması gerektiğini söyleyerek destek verdi. İşte Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe ile arasında yaşananlar hakkında söyledikleri...