Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlıktan dikkat çeken hamle!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını söyledi. Sosyal medyadan "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" dedi. Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Akkaya'dan da açıklama gecikmedi...