Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle! | Video
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin’in saldırısına uğradığını söyledi. Sosyal medyadan “Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi” dedi. Akkaya’nın açıklamaları sonrasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti!
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