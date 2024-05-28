Video Yaşam Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle! | Video
Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle! | Video

Deniz Akkaya kızı Ayşe’nin saldırısına uğramıştı: Bakanlık’tan dikkat çeken hamle! | Video

28.05.2024 | 13:55

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin’in saldırısına uğradığını söyledi. Sosyal medyadan “Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi” dedi. Akkaya’nın açıklamaları sonrasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti!

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