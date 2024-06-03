Video Yaşam Bayramda YHT’lere ek sefer | Video
Bayramda YHT’lere ek sefer | Video

Bayramda YHT’lere ek sefer | Video

03.06.2024 | 12:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla yüksek hızlı, ana hat, bölgesel ve şehir içi olmak üzere tüm trenlerde gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT seferleri koyulduğunu açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla demiryollarında alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu taleplerini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlere ek seferler konulduğunu, ana hat ve bölgesel trenlerde ise vagon ilavesi ile yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, paylaşma ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak üzere 14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setlerinin sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağladıklarını söyledi.

14-23 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERİNDE PULMAN VE YATAKLI OLMAK ÜZERE 280 VAGON İLAVE EDİLDİ
Bakan Uraloğlu, ayrıca 14-23 Haziran tarihleri arasında ise ana hat ve bölgesel trenlerinde pulman ve yataklı olmak üzere 280 vagon ilavesi ile toplam 15 bin 800 kişilik ek kapasite artışı sağlanacağının da bilgisini verdi. Uraoğlu, Kurban Bayramı tatili sürecinde İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonların ilave edilerek toplam 280 vagon ilaveyle 15 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağını, böylece günlük ortalama 28 vagon ilavesiyle bin 580 yolcu kapasitesi artışına ulaşılacağını ifade etti.

BAYRAMDA YHT'LERDE GÜNDE 40 BİN YOLCU BEKLENİYOR
Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-İstanbul, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul YHT seferleri ile günde 35 bine yakın yolcuya hizmet verildiğini, bayram süresince günlük ortalama 40 bin vatandaşın YHT'lerle seyahat etmesinin beklendiğini bildirdi. Yüksek hızlı trenlerin özellikle bayram tatillerinde şehirler arasında günü birlik seyahatlerle turizme de canlılık getirdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra günde yaklaşık 32 bin yolcuya hizmet veren ana hat ve bölgesel trenlere de talebin arttığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve günde toplam 700 bin yolcuya hizmet veren Marmaray, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Başkentray trenleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında da gerekli tedbirlerin alındığını ve bu hatlarda bayram süresince ücretsiz hizmet verileceğinin altını çizdi.

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