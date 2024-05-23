Muş vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı! 'Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe'
Muş Vakfı’nın girişimleriyle ‘’Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe’’ Projesi kapsamında Muşlu başarılı öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi Innovation Hub’ta ağırlandı.
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