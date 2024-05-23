Video Yaşam Muş vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı! 'Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe'
Muş vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı! 'Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe'

Muş vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı! 'Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe'

23.05.2024 | 21:23

Muş Vakfı’nın girişimleriyle ‘’Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe’’ Projesi kapsamında Muşlu başarılı öğrenciler, Yıldız Teknik Üniversitesi Innovation Hub’ta ağırlandı.

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