Kendilerini yargı ve emniyet mensubu olarak tanıtıp 19 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi | Video
Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, tuzağa düşürdükleri kişilere isimlerinin suç dosyalarında geçtiğini söyleyerek dolandıran şebekeye yönelik Ankara merkezli 2 ilde icra edilen operasyonda 3 şahıs yakalandı. Dolandırıcıların bu yöntemle 19 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.
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