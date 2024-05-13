Video Yaşam Ankara'da dehşet! Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti | Video
Ankara'da dehşet! Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti | Video

Ankara'da dehşet! Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti | Video

13.05.2024 | 11:12

Ankara'da evine izinli olarak gelen komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

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Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet getirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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