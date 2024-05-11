Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntülerine ulaşıldı | Video
Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu öğrenci Y.K'nin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a yönelik silahlı saldırısına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
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