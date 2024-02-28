TUSAŞ’tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı | Video
Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 2021 yılında bir gazetede yayımlanan "Yerli uçağın ilk parçası tartışma oluşturdu: Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberi gündem olmuştu. TUSAŞ, sosyal medya hesabından bahse konu habere kalorifer petekli paylaşımı ile göndermede bulunarak, paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.
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