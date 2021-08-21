Skyrim, 10. yıl dönümünde 4. yeni sürümüyle satışa çıkacak

The Elder Scrolls V: Skyrim, 11 Kasım 2011'de piyasaya sürülmüş ve oldukça sevilmişti. Daha sonra oyun için ek görev paketleri çıkmıştı. Yıllar içinde Skyrim için farklı modlar geliştirildi. Bethesda, yakında 10. yılına girecek Skyrim'in yeni sürümünü açıkladı.

Skyrim'in yeni sürümünde balık tutma özelliği olacak. Evet, yanlış değil oyuncular balık tutabilecek. Aslında mini bir oyun. Bununla birlikte 500'den fazla Creation Club elementi de yeni sürümde bulunacak.

Anniversary Edition sürümü, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için 11 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Oyunun Special Edition sürümüne sahip kullanıcılar PS5 ve Xbox Series X/S'de yeni nesil güncellemeden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Bethesda, Skyrim'in yeni nesil konsolların donanımsal özelliklerinden nasıl yararlanacağını açıklamadı. Yüksek FPS, daha hızlı yükleme süreleri, belki grafiklerde iyileştirmeler olabilir.

Skyrim'in piyasaya sürülmesinden 2 yıl sonra 2013'de tüm DLC'leri içeren Legendary Edition satışa çıktı. 2016'da PC, PS4 ve Xbox One için Special Edition piyasaya sürüldü. The Elder Scrolls V: Skyrim VR sürümü ise 2017'de PS4 için, 2018'de de PC için çıktı. Şimdi de 10. yıla özel Anniversary Edition geliyor.

Bazı kaynaklar tarafından Anniversary Edition içinde balık tutmak dışında ekstra yeni yan görevlerin de olabileceği iddia edildi. Bethesda ise bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadı. Oyunda başka yeni içerik olup olmayacağını özel sürüm çıktığında göreceğiz.